Heinz Hoenig muss aus medizinischen Gründen das Dschungelcamp verlassen

Odonkor schoss sich selbst ins Aus

Nach einer Debatte um leicht bekleidete Mitcamperinnen hat das RTL-Publikum David Odonkor am Montag als ersten Mann aus dem Dschungelcamp gewählt. Der Ex-Fußballer bekam im Voting die wenigsten Stimmen, verkündete das Moderations-Duo. "So ist das Spiel", erklärte der Sportler nach der Entscheidung. Der 39-Jährige schoss sich zuvor auch bei einigen Mitcampern ins Abseits, weil er sich über die oftmals leicht bekleideten Leyla und Kim aufregte ("Das ist keine Dating-App hier. Dieses Freizügige können sie gern zuhause machen."). Mitstreiter Fabio kritisierte die Sexualisierung von Frauenmode deutlich: "Frauen dürfen natürlich entscheiden, was sie tragen. Wo ist dein Problem? Hast du jetzt Angst, dass du fremdgehst?"