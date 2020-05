Heimliche Liebschaften am Film-Set

Die meisten am Set begonnenen Star-Beziehungen werden sowieso schnell entblößt, hocken die sensationslüsternen Paparazzo ständig aufnahmebereit in der Nähe. Einigen Schauspielern gelingt es aber, die Set-Liebe über einen langen Zeitraum geheim zu halten. So hat sich Kirstie Alley unlängst zu bisher geheimen Romanzen mit ihren Kollegen Patrick Swayze und John Travolta bekannt. Mit dem 2009 gestorbenen Swayze sei sich die 61-jährige am Set von "Fackeln im Sturm" nähergekommen, in Travolta habe sie sich dann beim Dreh der Komödie "Kuck mal, wer da spricht" verliebt. "Er war die größte Liebe meines Lebens", gab Alley in einem Interview zu. Weil sie damals verheiratet gewesen sei, habe sie ihre Gefühle für Travolta unterdrückt.