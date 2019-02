Heimliche Hochzeit bei Sandra Bullock?

Seit ihrer skandalträchtigen Scheidung von ihrem Ex-Mann Jesse James, der sie mit gleich mehreren Frauen betrogen haben soll, lässt Sandra Bullock kaum Details über ihre Beziehung mit Bryan Randall durchsickern.

Bullock: Schon seit zehn Monaten verheiratet?

Seit 2015 sind die Schauspielerin und der Fotograf nun schon ein Paar. Randall unterstützt Bullock auch in der Erziehung ihrer beiden Adoptivkinder. Jetzt behauptet ein Insider, dass die beiden schon längst verheiratet sein sollen.

Bereits vor zehn Monaten soll sich das Paar im kleinen Kreis unter Ausschluss der Öffentlichkeit getraut haben. Auf Pomp wurde verzichtet. Bullock soll auf eine bescheidene Feier bestanden haben.

"Es heißt, sie hatten eine geheime Hochzeit, nur sie und die Kinder in ihrem Haus in L.A. Es gab kein überflüssiges Drumherum, keine Brautjungfern, keinen Wedding Planner. Es war, was Sandra wollte. Eine simple Zeremonie für die einzigen Menschen, die wichtig sind: Bryan, ihr Sohn Louis und ihre Tochter Laila", so eine anonyme Quelle gegenüber dem Magazin Life & Style.