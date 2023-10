"Heiliger Moment": Billy Ray Cyrus hat wieder geheiratet

Die beiden Musiker sind nach eigenen Worten bereits seit 13 Jahren befreundet. Kennengelernt hĂ€tten sie sich in Los Angeles am Set der Teenager-Serie "Hannah Montana", in der Cyrus damals an der Seite seiner Tochter Miley spielte. Firerose habe an dem Tag auf dem GelĂ€nde fĂŒr ein anderes Projekt vorgesprochen, und so seien sie sich auf dem StudiogelĂ€nde begegnet. Cyrus habe sie eingeladen, bei den Dreharbeiten zuzuschauen, und danach seien sie in Kontakt geblieben. Im Juli 2021 veröffentlichten sie einen ersten gemeinsamen Song mit dem Titel "New Day".