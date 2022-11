Heidi Klums Halloween: Team wollte sie nicht in Wurm verwandeln

Einmal mehr hat es die "Queen of Halloween" Heidi Klum mit ihrem Kostüm in die Schlagzeilen geschafft. Verkleidet als Riesenwurm sorgte sie Montagnacht in New York für Grusel- und Ekelmomente gleichermaßen. Unter den rötlich-glänzenden geringelten "Haut"-Schichten waren nur kleine Schlitze für Augen und Mund frei.

Klum beharrte auf Wurm-Look

Klums Team sei anfangs aber alles andere als begeistert von ihrer Wunschverkleidung gewesen. Im Gespräch mit Vogue gab sie an, dass Maskenbildner Mike Marino sie überreden wollte, sich etwas anderes einfallen zu lassen. "Ich habe ihn angerufen und gesagt: 'Mach einen Wurm aus mir'. Und er sagte: 'Huh?!?!?!'", so Klum. "Er wollte es zunächst nicht tun und ermutigte mich, etwas anderes zu machen. Aber so bin ich nicht. Wenn ich mich in eine Idee verliebe, dann will ich sie auch umsetzen."