Heidi Klum: "Kinder können Hochzeit kaum erwarten"

Ein Termin für die Hochzeit stehe schon fest, werde aber erst später bekannt gegeben. Momentan seien sie und Tom beruflich zu beschäftigt, um sich den Vorbereitungen widmen zu können.

Insider schätzen die Kosten für die geplante Hochzeit auf über fünf Millionen Dollar. Rund 300 Gäste sollen eingeladen werden. Wo das Jawort stattfinden wird, ist bislang nicht bekannt.

Bisher wurde spekuliert, das Model und der Musiker würden in ihrer Heimat Deutschland heiraten wollen. Ein Insider behauptet nun gegenüber dem amerikanischen OK!-Magazin allerdings: "Die Heirat soll nicht, wie zunächst gedacht, in Deutschland, sondern in Los Angeles stattfinden - und ziemlich dekadent werden. Heidi hat vor, für den Hochzeitsempfang in Malibu ein Strandhaus mit Blick aufs Meer zu mieten. Sie wünscht sich ein Orchester und einen Gospelchor."

Die Männer der Heidi Klum