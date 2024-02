Heidi Klum plaudert im Dirty-Talk ihre intimsten Geheimnisse aus

Auch auf ihr Liebesleben mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz kam Heidi Klum zu sprechen. "[ Es ist] endlos, heiß [und] wild", sagte sie, als sie gebeten wurde, ihr Sexualleben in drei Worten zu beschreiben, und fügte hinzu, dass sie gerne "stundenlang" mit ihrem Mann im Schlafzimmer ist. "Ich denke, dass es für die Frau einfacher ist als für den Mann, deshalb muss der Mann so viel Ausdauer haben. Normalerweise sind es die Männer, die nicht so lange durchhalten können. Manche schaffen das nicht."