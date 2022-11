Heidi Klum feiert Halloween als riesiger Wurm - an Kaulitz' Angel

Heidi Klum (49) hat ihren Ruf als "Queen of Halloween" mit einem extremen Kost├╝m gefestigt: Verkleidet als Riesenwurm trippelte das Model Montagnacht (Ortszeit) in New York an Fotografen vorbei zu ihrer traditionellen Halloween-Party. Unter den r├Âtlich-gl├Ąnzenden geringelten "Haut"-Schichten waren nur kleine Schlitze f├╝r Augen und Mund frei.

In dem dicklichen Schwanzende des Kost├╝ms steckte ein Angelhaken, das andere Ende der Angel hielt ihr als Fischer verkleidete Ehemann Tom Kaulitz in der Hand. Die Maskenbildner hatten das Gesicht des 33-J├Ąhrigen mit einem herabh├Ąngenden Auge gruselig entstellt.