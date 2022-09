"Heartland"-Star Robert Cormier stirbt mit 33 Jahren

Trauer um den kanadischen Serien-Star Robert Cormier. Der Schauspieler, der unter anderem in "Heartland", "Slasher" und "American Gods" zu sehen war, ist im Alter von 33 Jahren gestorben.

Familie trauert um Robert Cormier

Wie unter anderem das amerikanische Branchenblatt The Hollywood Reporter berichtet, soll Cormers Schwester Stephanie den Tod des Serien-Darstellers bestätigt haben. Er sei am Freitag in einem Krankenhaus in Etobicoke, Ontario, aufgrund von Verletzungen nach einem Sturz gestorben. Genauere Details zur Todesursache sind nicht bekannt.