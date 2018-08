Hat Superstar Ed Sheeran heimlich geheiratet?

Liebe ohne viel PR

Das Paar kennt sich bereits aus der Schulzeit. Dank eines gemeinsamen Freundes soll Cherry Ed im Mai 2015 in New York wieder getroffen haben. Ed, der schon in Schultagen für die damals vergebene Cherry geschwärmt hatte, lernte seine Jugendliebe besser kennen und die beiden verliebten sich ineinander. Seit 2016 sind die beiden auch offiziell ein Paar.