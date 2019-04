Hasselhoff: "Hailey behandelt mich oft wie einen kleinen Buben"

Im August 2018 feierten David Hasselhoff (66) und Hailey Roberts (37) ihre Hochzeit in Apulien. Nun gab er im Interview einen Einblick in sein Beziehungsleben mit seiner Angetrauten.

Hasselhoff: "Als Entertainer lebst du ein einsames Leben"

Der "I've Been Looking For Freedom"-Sänger geht im Oktober wieder auf Tour - und freut sich, dass Hailey dabei stets an seiner Seite sein kann. Hasselhoff verriet gegenüber der Bild: "Als Entertainer lebst du in Wirklichkeit ein einsames Leben. Du bist auf Tour an allen Orten der Welt, aber allein."

Er freue sich darüber, sein Leben nun mit Hailey teilen zu können.

Die beiden seien verliebt wie am ersten Tag, erzählte der Sänger weiter. Seiner Frau gehe es ebenso. Sie sagte im Interview: "Wir sind seit acht Jahren zusammen, aber es fühlt sich noch so aufregend an wie damals, als ich Davids Freundin wurde."

"Wenn es passiert, würde ich ein guter Vater sein"

Nachwuchs hätte das frisch vermählte Paar aber derweil nicht im Sinn. "Wenn es passiert, würde ich ein guter Vater sein, aber ich sehe das nicht für unsere Zukunft", meint der ehemalige "Baywatch"-Star gegenüber der Bild.