Harrys Spitzname für Meghan könnte Hinweis darauf geben, wie es um ihre Ehe steht

Die Dokuserie "Heart of Invictus" über Teilnehmer des von Prinz Harry (38) ins Leben gerufenen Sportwettbewerbs für im Einsatz verletzte Soldaten ist seit kurzem abrufbar. In der neuen Reihe, die Teil des millionenschweren Vertrags zwischen Harry und Ehefrau Herzogin Meghan und dem Streaminggiganten Netflix sein soll, werden mehrere Invictus-Teilnehmer aus verschiedenen Ländern begleitet.

Meghan ist Harrys "Liebste"

Britische Boulevardmedien interessieren aber vor allem die zwischenmenschlichen Details. So berichtet Express.co.uk, dass Harry in der Doku Meghans Spitznamen verriet. Nachdem sie ihn im vergangenen Jahr auf einer Bühne angekündigt hatte, habe er sich mit den Worten: "Thank you, my love" - also: "Danke, meine Liebste" bedankt.