Harry und Williams Beziehung ruiniert: "Es gibt kein Zurück mehr"

Die Stimmung sei schlechter denn je. Schmerz und die Wut zwischen den Brüdern hätten sich zu Gleichgültigkeit entwickelt, so Scobie, der als Vertrauter von Harry und Meghan gilt. "Ich habe Harrys Veröffentlichung von Spare als seinen letzten Versuch gesehen, seiner Familie zu sagen, wie er sich seit Jahren fühlt", sagt Scobie, der laut People in "Endgame" sowohl die "Streitigkeiten der Königsfamilie als auch den Verlust von Bedeutung der modernen Monarchie" beschreibt. Harrys Versuche, seine Emotionen mit seiner Familie zu teilen, seien gescheitert. "Offensichtlich gab es nie ein ausreichend offenes Forum, um diese Gespräche zu führen oder diese Gefühle zu teilen", so Scobie.

