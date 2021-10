Harry und Meghan von Japan: Prinzessin Mako gibt alles für die Liebe auf

Eine Geschichte wie im Märchen – die schöne Prinzessin verliebt sich in einen Bürgerlichen und kehrt dem Hof den Rücken. So geschieht es derzeit im konservativen Japan. Prinzessin Mako von Akishino (Nichte von Kaiser Naruhito) hat sich 2012 in ihren gleichaltrigen Studienkollegen Kei Komuro (29) verliebt.

2017 gaben die beiden ihre Verlobung bekannt – und dann begannen die Probleme.

Die für den 4. November 2018 geplante Trauung wurde abgesagt – Grund sollen Schulden, die die Mutter des Bräutigams, um sein Studium zu finanzieren, bei ihrem Ex-Partner gemacht und nie zurückgezahlt hat, gewesen sein. Kronprinz Fumihito von Akishino (55), Makos Vater, verlange von seinem zukünftigen Schwiegersohn, dass das zu regeln sei – ob das aber je passiert ist, weiß man nicht.

Kei zurück in Japan

2018 verließ Kei sein Heimatland, um in den USA Jura zu studieren – er kehrte er nie zurück, bis jetzt. Am 27. September ist er auf dem Narita Flughafen gelandet und wurde von 170 Medienvertretern empfangen. Nach einer Verbeugung ging’s ohne Statement direkt in die Quarantäne zu seiner Mutter nach Yokohama.