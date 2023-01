Harry Styles: Peinliches Missgeschick vor seinem Schwarm Jennifer Aniston

Als Heranwachsender hatte Sänger Harry Styles einen Stand auf "Friends"-Star Jennifer Aniston. Kein Wunder also, dass er rot anlief, als ihm bei einem Konzert, das unter anderem auch Aniston besuchte, ein peinliches Missgeschick passierte.

Harry Styles zerreißt Hosen auf der Bühne

Aniston besuchte am Donnerstag einen Auftritt von Styles und wurde dabei Zeugin eines Fauxpas', der dem Musiker sichtlich peinlich war. Als das ehemalige Mitglied von "One Direction" vor seinem Publikum in Inglewood, Kalifornien, seinen Song "Music for a Sushi Restaurant" zum Besten gab, fiel Styles auf die Knie. Dabei riss seine Hose - und das ausgerechnet im Schritt.