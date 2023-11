Nach "Harry-Potter"-Dreh gelähmt: "Entschieden, Überlebender zu sein"

Das Leben und die Arbeit von Stuntman David Holmes, der seit einem Unfall am Set von "Harry Potter und Heiligtümer des Todes - Teil 1" im Jahr 2009 gelähmt ist, ist in eine Dokumentation gegossen worden. Diese bezeichnete er bei der Weltpremiere von "David Holmes: The Boy Who Lived" am Donnerstag in London als "kathartisch". "Du kannst entweder ein Opfer oder ein Überlebender sein. Ich habe mich dafür entschieden, ein Überlebender zu sein", so Holmes.

