Wie die jungen Windsors auf Fan-Fang gehen

Vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (33) musste Meghan (36) ja all ihre Social-Media-Profile löschen. Denn ab dem Zeitpunkt ihres Eintritts in die königliche Familie ist sie auf Instagram und Co. keine Privatperson mehr, sondern muss sich einen Account mit ihrem Ehemann sowie mit Herzogin Kate (36), Prinz William (35) und mit deren Kindern, George (4), Charlotte (3) und Louis (1 Monat) teilen.

Ein "Like" für die Royals

Inzwischen haben sich auch britischen Royals dem Social-Media-Trend gebeugt: Unter kensingtonroyal werden ausgesuchte Bilder zu den Aktivitäten dieser sieben Royals hochgeladen - und das interessiert aktuell immerhin sechs Millionen Menschen. So viele Follower haben sie nämlich auf Instagram. Doch wem folgt die junge königliche Generation selber?