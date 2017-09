Harry & Meghan: Erster offizieller Liebes-Auftritt

Waren Prinz Harry und seine Freundin Meghan Markle bei der Eröffnung der "Invictus Games" in Toronto, Kanada, noch in getrennten Sitzreihen gesessen, zeigte sich das Paar am Montag ganz offiziell bei einem Rollstuhl-Tennismatch im Rahmen des Sportevents.

Der Queen-Enkel und die Schauspielerin beehrten die 2014 von Harry ins Leben gerufene Sportveranstaltung für verwundete Soldaten Hand in Hand...

...und turtelten ganz offiziell auf der Zuschauertribüne.

Während Klatschmagazine bereits eine bevorstehende Hochzeit herbeischreiben, werten britische Medien den gemeinsamen Auftritt des Paares bei den "Invictus Games" nun immerhin auch als Meilenstein in der Beziehung.

Mit der feschen "Suits"-Darstellerin scheint es der Prinz jedenfalls ernst zu meinen und er wird auch während der gesamten achttägigen Veranstaltung bei Markle wohnen.







Weitere Fotos: