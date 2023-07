Harrison Ford: Narben am Kopf, weil er sich "Indiana Jones"-Hut angetackert hat?

Schauspieler Harrison Ford spielt mit einem kursierenden Gerücht, wonach er sich seinen Fedora-Hut im ersten Indiana-Jones-Film an den Kopf geheftet hat, um ihn nicht zu verlieren.

In einem Behind-the-Scenes-Clip ist Ford zu sehen, wie er dem Anschein nach die charakteristischen Kopfbedeckung seiner Figur mit einem Tacker an seinem Kopf befestigt und dabei zusammenzuckt. In einem neuen Video-Interview mit dem Magazin GQ deutet er nun darauf angesprochen an, immer noch Narben davon zu haben. "Siehst du das hier", so Ford auf seinen Haaransatz zeigend. Sehen Sie hier das Interview und die Tacker-Szene (ab 6:15):