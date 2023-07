Harald Glööckler: Das ist den neue "sehr, sehr wichtige Mensch" in seinem Leben

Glööckler und Schroth lernten sich vor 35 Jahren in einer Disco kennen. Im Februar 2015 hatten sie in Berlin - noch vor Einführung der Ehe für alle - eine eingetragene Lebenspartnerschaft geschlossen. In einer Instagram-Story hatte Glööckler die Schlagzeile von der Trennung geteilt. Außerdem postete er ein Foto von sich mit dem Satz: "Das ganze Leben ist ein ewiges Wiederanfangen."