Etwa 450 Gramm je Seite wurden laut RTL "verarbeitet". Das zusätzliche Fett in Glööcklers Brust war zuvor an anderer Stelle entnommen worden. Die Vorbereitung auf den Eingriff sei nicht ohne gewesen. "Ich musste mir extra Fett anfuttern, ich habe also Tiramisu und Pizza gegessen", sagte erzu RTL. 8.000 Euro hat die OP demnach gekostet. Der Patient ist zufrieden: "Der Arzt ist eine Koryphäe und hat das fantastisch gemacht. Es muss natürlich und gut aussehen!"