Happy Hochzeitstag: Neuer zeigt private Liebes-Fotos

Trauung in Tirol

Die kleinere, standesamtliche Trauung hatte bereits einen Monat vorher im Tiroler Tannheim stattgefunden, mit perfektem Blick auf die Alpen. Fotos der beiden Zeremonien gab es bis dato allerdings so gut wie keine, doch das scheint das Paar nun ändern zu wollen.

Bereits zum ersten Hochzeitstag der beiden gab es einen (zugegeben leicht überbelichteten) Schnappschuss, der das Brautpaar schmusend in einem Golfcar zeigt, Torwart Neuer noch mit Krücken in der Hand. Auf diese war er, nach einer Fraktur des linken Fußes, auch am "großen Tag" angewiesen.