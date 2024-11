Halle Berry gegen Martinez: Sorgerechtsdrama erreicht neuen Höhepunkt

Laut Us Weekly vorliegenden Gerichtsdokumenten entschied ein Richter zugunsten von Berry, dass Martinez es versäumt habe, seine mangelnde Verfügbarkeit für die Teilnahme an einer Co-Parenting-Therapie mitzuteilen.

"Das Gericht ist von seinem Argument nicht überzeugt, dass er die Co-Parenting-Therapie im Sommer nicht fortsetzen konnte, weil er ins Ausland reiste und nicht technikaffin ist", heißt es in den Us Weekly vorliegenden Dokumenten "Die Sitzungen werden von Zoom durchgeführt, und er konnte Zoom für seine Juni-Sitzung nutzen, außerdem führte er im Juli fast jeden Tag FaceTime-Anrufe (mit seinem Sohn)", heißt es weiter.

Daher sei der Schauspieler eigentlich auch in der Lage gewesen, die Familientherapie fortzusetzen. Er "lehnte es jedoch ab, weiterhin an der Beratung teilzunehmen", schlussfolgert das Gericht, welches außerdem feststellte, dass Berrys Anwalt mehrere Versuche unternommen habe, "die Therapie wieder in Gang zu bringen", was angeblich von Martinez‘ Team unbeantwortet geblieben sei. Da er an der Therapie nicht teilgenommen hat, sei der "Prozess ins Stocken geraten".

Das Gericht kam zum Schluss, dass die daraus für Berry resultierenden Anwaltskosten hätten vermieden werden können.

Der Streit des Ex-Paares erreichte damit zwar einen neuen Höhepunkt, er ist aber noch lange nicht zu Ende: Die nächste Sorgerechtsverhandlung ist für 12. Dezember geplant.

Jahrelanger Kampf um Tochter Nahla

Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein Sorgerechtsstreit von Halle Berry um eines ihrer Kinder in die Länge zieht und für Schlagzeilen sorgt. Halle Berry hat neben ihrem Sohn auch noch Teenagertochter Nahla aus ihrer Beziehung mit Model Gabriel Aubry.