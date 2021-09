Halle Berry: Nur weil ich gut aussehe, sehen Leute mein Leid nicht

"Ich hatte Verlust und Schmerz und viele Verletzungen in meinem Leben. Ich hatte Missbrauch in meinem Leben. Ich werde sehr frustriert, wenn die Leute denken, dass ich keine dieser echten Lebenserfahrungen hatte, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Denn das habe ich absolut", führte die "Catwoman"-Darstellerin aus, die bereits in der Vergangenheit darüber gesprochen hatte, wie es war, mit einem gewalttätigen Vater aufzuwachsen. Danach sei sie in einer missbräuchlichen Beziehung gewesen. "Ich wertete mich selbst ab und dachte, dass ich es nicht wert war. Ich wählte Partner aus, die meinen Vater nachahmten", hatte Berry einmal über sich erzählt.