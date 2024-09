Halle Berry "Jahr für Jahr traurig" über Oscar-Vergabe

Berry erhielt 2002 für ihre Darstellung in dem Drama "Monster's Ball" als erste Schwarze Frau den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Damals hatte sie unter Tränen gesagt: "Die heutige Nacht hat eine Tür aufgestoßen." Doch seither wurde keine weitere Schwarze Frau als beste Hauptdarstellerin geehrt.

Gleichzeitig sei ein Preis aber auch nicht alles, betonte Berry: "Hätte ich lieber Auszeichnungen oder eine tolle, stabile und aufstrebende Karriere als Schwarze Frau? Ich würde jeden Tag eine steile Karriere einer Auszeichnung vorziehen." Am 26. September erscheint ihr neuer Thriller "Never Let Go".