Hailie Mathers: Tochter von Eminem hat sich verlobt

In zahlreichen Songs besang Rapper Eminem seine Tochter Hailie Scott Mathers. So rappte er in seinen bekanntesten Songs über sein verpfuschtes Leben, und dass nur die Geburt seiner Tochter ihn überleben ließ. Seitdem nimmt sie einen wichtigen Stellenwert in seinem Leben ein. Mittlerweile ist Mathers 27 Jahre alt - und lebt ihr eigenes Leben. Sie hat Psychologie studiert und versucht sich als Influencerin und Podcasterin - über drei Millionen Menschen folgen ihr alleine auf Instagram.

Mathers und McClintock: Verlobung Anfang Februar