Hailey Bieber über die Tränen von Ehemann Justin: "Sieht schön aus, wenn er weint"

Justin Bieber zählt zu den bekanntesten Musiker der Welt. Youtube hatte ihn einst berühmt gemacht. Und das Portal bleibt auch weiterhin zum Gradmesser seiner Erfolge: "Baby" wurde 2011 das erste Video, das mehr als 500 Millionen Klicks erreichte. Und so ging es weiter: Mit "Believe" und "Purpose" 2012 und 2015 schloss Bieber an seine großen Erfolge an. Nach den Hits "Boyfriend" und "Where Are Ü Now", für den er mit Diplo und Skrillex seinen ersten Grammy gewann, wurden Kollaborationen für Bieber wichtig: Sein Megahit "Despacito" mit Luis Fonsi und Daddy Yankee wurde 2018 sogar das erste Video, das die Marke von fünf Milliarden Klicks erreichte.

Auch gesundheitlich lief nicht immer alles rund. Bieber war bereits häufiger krank: 2022 hatte er wenige Tage nach der Absage von Konzerten seine Fans informiert, dass er an einer Gesichtslähmung leidet. In einem knapp dreiminütigen Video bei Instagram sprach er über die Diagnose: Er hat demnach das Ramsay-Hunt-Syndrom. Diese seltene Virus-Erkrankung greift Nerven im Ohr und Gesicht an. "Wie ihr seht, kann dieses Auge nicht blinzeln", sagte der Grammy-Preisträger, dabei schaute das rechte Auge starr in die Kamera, während er das linke Auge zusammenkneift. Er könne auf dieser Seite auch nicht lachen oder seinen Nasenflügel bewegen, erklärte Bieber. Dabei zog er den Mundwinkel auf der linken Seite hoch. Er müsse eine Pause einlegen und seinen Körper schonen. "Es wird mir besser gehen. Ich mache all diese Gesichtsübungen, damit mein Gesicht wieder normal wird. Es wird nur Zeit brauchen und wir wissen nicht, wie viel Zeit es dauern wird", sagte Bieber. "Ich habe Hoffnung und ich vertraue Gott." Drei Stunden später ergänzte er in einem weiteren Beitrag: "Es wird zunehmend schwerer zu essen, was extrem frustrierend ist. Betet für mich."

Für den Superstar war das der nächste gesundheitliche Rückschlag nach mehreren Erkrankungen in denJahren zuvor, die seine Karriere beeinträchtigt haben. Im Jänner 2020 hatte er auf Instagram geschrieben, dass er an Lyme-Borreliose leide, eine von Zecken übertragene Infektionskrankheit. Damals erklärte er auch, dass er zuvor auch mit dem Pfeiffer-Drüsenfieber gekämpft hatte. Das Ramsay-Hunt-Syndrom werde durch dasselbe Virus verursacht, das auch Windpocken auslöst, hatte die US-amerikanische Mayo Clinic auf ihrer Internetseite geschrieben. Nach einer Windpockeninfektion bleibe das Virus im Körper und könne Jahre später Gürtelrose auslösen. Das Ramsay-Hunt-Syndrom sei ein Ausbruch der Gürtelrose, der den Gesichtsnerv in der Nähe eines Ohrs betreffe und zu einer einseitigen Gesichtslähmung und Hörverlust führen könne. Das Syndrom trete eher bei älteren Menschen auf. Kinder werden heute routinemäßig gegen Windpocken geimpft. Dies reduziere das Risiko einer Infektion deutlich.

2018 die Hochzeit mit Hailey, die er zu diesem Zeitpunkt schon fast zehn Jahre lang kannte - und wollte ein neues Kapitel aufschlagen. Der Vogue sagte er vor einigen Jahren dazu, dass er nach dem Höhenflug vermehrt über "Charakter-Zeug" nachdenke. Weniger über Musik, sondern mehr darüber, ein guter Mensch und guter Ehemann zu sein.

Bieber mag sich in einem Umbruch befinden - ein Weltstar bleibt er dennoch. Rapper Usher lud ihn vor einigen Monaten sogar ein, mit ihm bei der Halbzeitshow des Super Bowl aufzutreten. Doch Bieber lehnte ab, wie Usher verriet: "Ich denke, es könnte daran liegen, dass er im Moment einfach eine andere Geschichte erzählen möchte."