Häuser im Überfluss und 200-Millionen-Kunstsammlung: Das Vermögen von Jack Nicholson

Das Ende seiner Schauspielkarriere hat Jack Nicholson nie offiziell verkündet. Wird der exzentrische und geniale Leinwandstar sein berühmtes Grinsen tatsächlich nicht mehr vor der Filmkamera aufsetzen? Nach Klassikern wie „Einer flog über das Kuckucksnest“, „The Shining“ und als Joker in „Batman“ ist der Star aus Hollywood nicht wegzudenken. Doch der dreifache Oscar-Preisträger hat sich zuletzt kaum noch öffentlich gezeigt. Auf der Leinwand war er zuletzt in der romantischen Komödie „How Do You Know“ (2010) zu sehen, allerdings nur in einer kleinen Nebenrolle. Gelegentlich wird der begeisterte Basketball-Fan als Zuschauer bei seinem Lieblingsteam, den Los Angeles Lakers, gesichtet. Was seine Finanzen betrifft, so müsste die Hollywood-Ikone wohl nie wieder einen Finger rühren. Das Vermögen des Filmstars wird auf rund 400 Millionen US-Dollar geschätzt. Nicholsons Reichtum kommt durch hohe Filmgagen, Gewinnbeteiligungen an den Kinokassen und wertvolle Sachgüter, zu denen neben einer Reihe an Immobilien auch berühmte Kunstwerke zählen.

Nicholsons Kunstsammlung lässt so manches Museum erblassen Bereits in den 1960er Jahren begann Nicholson, Kunst zu sammeln. Heute nennt der 89-Jährige eine der bedeutendsten Privatsammlungen Hollywoods sein Eigen. Der Künstler Ed Ruscha bezeichnete Nicholsons Sammlung einst als „eine der besten überhaupt“, während Susan Sarandon sich einmal an einen Besuch in Nicholsons Haus erinnerte, bei dem sie Gemälde im Millionen-Wert dicht an dicht hängen sah. Ein Artikel in Vanity Fair aus dem Jahr 1995 schätzte den Wert Kunstwerke im Besitz des Stars auf rund 100 Millionen Dollar. Heute dürften sie laut celebritynetworth.com mindestens 200 Millionen Dollar wert sein. Zu den in Nicholsons Sammlung vertretenen Künstlern gehören: Pablo Picasso

Henri Matisse

Amedeo Modigliani

René Magritte

Andy Warhol

Francis Bacon

Paul Cézanne

Gustav Klimt

Marc Chagall

Tamara de Lempicka

Fernando Botero Ed Ruscha Die Kunstsammlung der Hollywood-Legende umfasst außerdem zahlreiche etruskische Bronze-Skulpturen und andere Antiquitäten.

Zudem besitzt Jack Nicholson eine Reihe an wertvollen Immobilien. Sein Hauptwohnsitz befindet sich hoch oben am Mulholland Drive. Hier kaufte er 1962 sein erstes Haus für angeblich 21.000 Dollar, das heute etwa 200.000 Dollar wert sein soll. Dies ist aber nur ein Teil von Nicholsons Anwesen, der über mehrere Jahrzehnte mehrere benachbarte Grundstücke dazukaufte. Inzwischen umfasst das Anwesen mindestens vier separate Wohnhäuser mit Swimmingpools, Gärten und einem Blick über Los Angeles. Der verstorbene Marlon Brando zählte einst neben Warren Beatty zu seinen berühmten Nachbarn. Schauspielerin Anjelica Huston, die in der Vergangenheit mit Nicholson liiert war, beschrieb das Anwesen in ihren Memoiren. Sie erinnerte sich, dass sein Haus „auf einem hohen Bergrücken zwischen Beverly Hills und dem San Fernando Valley“ lag und sagte, es habe sich angefühlt, als wären sie „auf dem Dach der Welt“. Doch während das Mulholland-Anwesen das Herzstück von Nicholsons Immobilienportfolio darstellt, ist es nur ein Teil seines gesamten Besitzes. Der Schauspieler kaufte im Laufe der Zeit auch Häuser in Santa Monica und Venice, eine Ranch mit Meerblick in Malibu sowie ein Haus direkt am Meer in Kailua, Hawaii. Die Plattform Realestate.com schätzt den Wert von Nicholsons Häusern auf rund 100 Millionen US-Dollar. Aspen-Haus für Zwanzigfaches des ursprünglichen Kaufpreises verkauft Eine von Nicholsons ungewöhnlichsten Investitionen begann mit einem einfachen Problem. Der Schauspieler benötigte einen Ort, um Basketball zu schauen. Nicholson und der Musikproduzent Lou Adler besaßen bereits Häuser in Aspen, Colorado, doch der Fernsehempfang in ihren jeweiligen Anwesen war unzuverlässig. 1980 kauften die beiden Freunde das Newberry House, ein historisches Haus in Aspen mit deutlich besserem Empfang, für 555.000 Dollar. Einst ein komfortabler Ort zum Anschauen der Spiele der Los Angeles Lakers, wurde das in den 1980ern erbaute Basketball-Clubhaus zu einem der bekanntesten Gebäude des Ferienortes. Nicholson und Adler verkauften das Haus 2013 für 11 Millionen Dollar, fast das Zwanzigfache (!) des ursprünglichen Kaufpreises.