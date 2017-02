Hätten Sie geahnt, dass diese Stars über 60 sind?

Kaum zu fassen, dass Christie Brinkley 63 Jahre alt ist. In den 80er Jahren machte die Blondine als Model Karriere und war unter anderem drei Mal auf dem Cover der "Sports Illustrated" zu sehen.

Gerade feiert Brinkley ihr Comeback als "Sports Illustrated"-Model - und posiert gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Sailor Brinkley Cook und Alexa Ray Joel in der aktuellen Swimsuit-Ausgabe im figurbetonten Einteiler.

Auch Iman Abdulmajid (61), die Frau des verstorbenen Sängers David Bowie, wird einfach nicht älter.

Erkennen Sie die Schönheit auf diesem Bild? Das ist die italienische Schauspielerin Ornella Muti, die sich mit 61 Jahren sogut wie faltenfrei präsentiert.

Mit 60 sieht Ex-Model Jerry Hall knackiger aus als viele ihrer jüngeren Kolleginnen - und das, obwohl sie nach eigenen Angaben auf Beauty-OPs verzichtet. Statt auf Botox setzt sie auf Yoga und Schwimmen. Zudem verzichtet Hall möglichst auf zuckerhaltige Lebensmittel und Brot.

Helen Mirren ist 71, sieht aber locker zwanzig Jahre jünger aus. Sie selbst behauptet zwar, sich noch nie unters Messer gelegt zu haben. Beauty-Experten mutmaßen jedoch, dass sich die Britin in den vergangenen Jahren mindestens einer Gesichtsstraffung und einem Augenlifting unterzogen hat.

Wirklich natürlich sieht Kim Basinger mit ihrem glattgebügelten Gesicht zwar nicht mehr aus. Dass sie 63 Jahre alt ist, ist der US-Amerinakerin dafür aber nicht anzumerken.

Mit Würde altert dafür Jane Seymour. Der "Dr. Quinn"-Star hat zwar so manch Fältchen hier und da, hat mit 65 aber immer noch eine jugendliche Ausstrahlung.



Auch die Figur der Schauspielerin kann sich sehen lassen. 2014 zeigte sich Seymour im Bikini auf dem Cover des Closer-Magazins und verriet bei dieser Gelegenheit auch ihr Fitness-Geheimnis - eine Mischung aus Spinning, leichtem Krafttraining und "Gyrotonics", ein Bewegungskonzept an Geräten, dass Stretching und Kräftigungsübungen vereint.

Susan Sarandon schwört in Sachen Anti-Aging auf Sex. Und die jungen Lover haben zahlen sich aus: Dass sie 70 ist, merkt man der Schauspielerin jedenfalls nicht an.

2011 lief das deutsche Model Eveline Hall (71) im Alter von 65 Jahren für Michael Michalsky über den Laufsteg. Heute ist sie nicht nur das älteste, sondern nach wie vor eines der international gefragtesten Models.

Auch bei Schauspielerin Iris Berben scheint die Zeit still zu stehen: Sie sieht mit 66 Jahren besser aus denn je. Fit hält sich Berben mit gesunder Ernährung und Bewegung. Ob sie doch ein bisserl nachgeholfen hat, verrät sie aber nicht.

Meryl Streep gibt auch immer wieder Rätsel auf: Wie schafft sie es mit 67 Jahren noch immer so verdammt jung auszusehen? Von Botox hält die Oscarpreisträgerin angeblich nix. Dafür geht sie so gut wie nie in die Sonne.

1987 gelang Ellen Barkin mit "The Big Easy" der Durchbruch. Seitdem ist die 62-Jährige dank Botox & Co. kaum gealtert.

Sigourney Weaver hat entweder gute Gene oder einen wirklich guten Chirurgen: Wüssten wir es nicht besser, würden wir niemals vermuten, dass der "Alien"-Star 67 Jahre alt ist.

US-Schauspielerin Rene Russo (62) hilft seit ihren späten 50ern etwas nach. Sie lässt sich vom Dermatologen ihres Vertrauens Laserbehandlungen und Botox-Injektionen verpassen. Übertreiben tut sie's damit aber nicht und sieht im Gegenteil zu so manch Kollegin noch immer sehr natürlich aus.