"Hässlich": Stefano Gabbana beleidigt Selena Gomez

Daraufhin kommentierte der Designer die Bilder und gab ein vernichtendes Urteil ab: "È proprio brutta", schrieb Gabbana, was auf Deutsch "sie ist wirklich hässlich" bedeutet. Die Rechnung hat der Modemacher aber ohne Selenas Fans gemacht. Die eilten dem Pop-Star sofort zur Hilfe und setzten zum Gegenschlag aus. So ließ ein User Gabbana wissen: "Deine lahme Marke geht uns am Allerwertesten vorbei."