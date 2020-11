"Habe ihn so sehr geliebt": Lady Gaga spricht über gescheiterte Beziehung mit Taylor Kinney

Von 2011 bis 2016 war Lady Gaga mit dem US-amerikanischen Schauspieler Taylor Kinney liiert, mit dem sie sich im Februar 2015 verlobte. Eine Hochzeit blieb jedoch aus. Das Paar trennte sich nach fünf Jahren Beziehung.

Gaga über Kinney: "Ich habe ihn so sehr geliebt"

Zu Gast bei einer Wahlkampfveranstaltung des US-amerikanischen Präsidentschaftkandidaten Joe Biden in Pennsylvania kam die Musikerin nun auf ihre gelöste Verlobung mit dem "Chicago Fire"-Star zu sprechen. "Ich war verlobt mit einem Mann aus Lancaster, Pennsylvania," so Gaga. "Ich weiß, ich weiß. Das hat nicht funktioniert."

"Ich habe ihn so sehr geliebt, aber es hat einfach nicht funktioniert", fuhr die Sängerin weiter fort.

In der Dokumentation "Gaga: Five Foot Two" hatte die Sängerin bereits im Jahr 2017 bereits angedeutet, dass ihre Beziehung mit Kinney alles andere als harmonisch war: "Ich und Taylor streiten uns. Das ist Scheiße. Meine Grenze in Bezug auf Bullshit mit Männern ist - ich habe einfach keine mehr. In einer Beziehung musst du zusammenziehen."