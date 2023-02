Haare ab: Sonya Kraus dokumentiert Frisuren-Makeover

2021 ließ sich Fernsehmoderatorin Sonya Kraus, die unter anderem durch ihre ProSieben-Show "TalkTalkTalk" bekannt wurde, aufgrund einer Brustkrebs-Diagnose beide BrĂŒste abnehmen. "Ich wollte das radikalste Verfahren und die grĂ¶ĂŸtmögliche Chance fĂŒr mich, nicht wieder zu erkranken", erklĂ€rte sie gegenĂŒber der Zeitschrift Bunte. Ende Juni erzĂ€hlte Kraus dann gegenĂŒber der Bild-Zeitung, dass es ihr nach beendeter Chemotherapie gut gehe.

Sonya Kraus: Neue Frisur - neues Ich

Da ihr aufgrund der Chemotherapie die Haare ausgingen, trug Kraus vorĂŒbergehend PerĂŒcken. Von ihren in Mitleidenschaft gezogenen Haaren hat sie sich jetzt getrennt. Kraus hat sich eine modische Kurzhaarfrisur schneiden lassen. Auf Instagram dokumentierte die Moderatorin ihren Friseurbesuch in einem Video und zeigt am Ende des Clips das Endergebnis: Ein stylischer, kinnlanger Bob. "Der Weg zum neuen Ich", schrieb sie auf Englisch unter das Posting. "Wie findet ihr‘s?", will sie von ihren Followern wissen und gesteht: "Bin mir selbst noch ganz fremd."