H.P. Baxxter: Trennung - und neue Flamme?

Nordrhein Westfalen/ ARCHIV: Saenger Hans Peter Geerdes alias H. P. Baxxter, Juror der VOX-Castingshow "X Factor", posiert im Lofthaus in Duesseldorf auf einer Pressekonferenz zur bevorstehenden dritten Staffel der Castingshow "X Factor" (Foto vom 03.07.12). Baxxter findet die Arbeit als Juror bei der Castingshow "X Factor" anstrengend. "Ich habe lange nicht mehr erlebt, dass ich so hart arbeiten musste, um so konzentriert bei einer Sache dabei zu sein", sagte der 46-Jaehrige in einem dapd-Interview in Duesseldorf. Nach einem Drehtag koenne er nichts mehr unternehmen, eine Tournee mache er mit links dagegen. Von den Kandidaten erwartet er grossen Ehrgeiz. "Mal eine Nummer aus Spass, das wuerde mir nicht reichen", sagte Baxxter. Wichtig fuer ihn persoenlich sei, dass auch der Dance-Bereich bedient werde. "In den meisten Shows ist der noch nie Teil gewesen", bedauerte er. (zu dapd-Text) Foto: Mark Keppler/dapd

© Bild: dapd/Mark Keppler