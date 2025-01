Gypsy Rose Blanchard: Baby kam genau 1 Jahr nach Gefängnisentlassung

Der Missbrauch endete im Jahr 2015, als Gypsy, damals 23 Jahre alt, die Mutter ermorden ließ. Die junge Frau saß deshalb seit 2016 in Haft und kam Ende 2023 auf Bewährung frei. Ihre Geschichte steht im Mittelpunkt der Doku-Serie "Der Fall Gypsy Rose Blanchard" , die Anfang 2023 startete und danach in einer zweiten Staffel fortgesetzt wurde.

Ihr Fall sorgte weltweit für Schlagzeilen: Gypsy Rose Blanchard wurde von ihrer Mutter über Jahre isoliert und gequält. Clauddine "Dee Dee" Blanchard gab sich als liebevolle Mutter, täuschte in Wirklichkeit jedoch schwere Krankheiten ihrer Tochter vor. Dee Dee Blanchard setzte Gypsy unter Medikamente, rasierte ihr die Haare ab, um sie krank aussehen zu lassen, und zwang sie in einen Rollstuhl.

Nun schaffte es Blanchard mit erfreulichen Nachrichten in die Klatschspalten: Sie wurde Mama einer Tochter namens Aurora , wie das US-People-Magazin unter Berufung auf einen Sprecher der 33-Jährigen berichtet.

"Begrüßen 2025 mit dem größten Geschenk"

Demnach kam das Kind am 28. Dezember zur Welt - genau am Jahrestag ihrer Gefängnisentlassung im Jahr 2023. Der Vater des Kindes - Ken Urker - teilte am 1. Jänner ein Foto, auf dem die kleine Familie zu sehen ist, auf Instagram. "Wir begrüßen 2025 mit dem größten Geschenk von allen", schrieb er dazu.