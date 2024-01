Gwyneth Paltrow vertreibt ihre Sorgen, indem sie mit Plastikschläger Dinge zertrümmert

Wie der Hollywood-Star außerdem erklärte, habe sie einen "Coach" engagiert, der ihr hilft, ihre Kummergefühle auszudrücken.

Ihr Trainer habe "vorgeschlagen, dass ich mir einen Plastikschläger von Amazon besorge, und manchmal, wenn ich wirklich wütend bin, schlage ich einfach etwas damit."

Die Schauspielerin, die sich mit ihrer Marke "Goop" als Wellness-Guru neu erfunden hat, fügte hinzu, dass es "besonders wichtig" sei, dass Frauen einen Weg finden, mit ihren Emotionen umzugehen.

"Es ist wichtig, eine Praxis zu entwickeln, um Wut loszulassen, insbesondere für uns Frauen, die in dem Glauben erzogen wurden, dass das Ausdrücken von Wut nicht damenhaft ist und nichts, was wir tun sollten", so Paltrow über ihre Methode, ihrem Ärger Luft zu machen.