Gwyneth Paltrow rechnet mit Ex-Ehemann Chris Martin ab

"Zwischen dem Tag, an dem ich es wusste, und dem Tag, an dem wir endlich der Wahrheit nachgaben, haben wir alles versucht. Wir wollten nicht scheitern. Wir wollten niemanden im Stich lassen. Wir wollten unsere Kinder nicht verzweifelt verletzen. Wir wollten unsere Familie nicht verlieren", schreibt Paltrow. "Doch eines Tages stellte ich trotz all unserer Bemühungen fest, dass ich nicht an einer Weggabelung stand. Ich war auf einem guten Weg. Fast ohne es zu merken, waren wir auseinander gegangen."

Gwyneth Paltrow ist inzwischen mit dem Drehbuchator Brad Falchuk verheiratet. Die beiden haben 2018 im kleinen Rahmen "Ja!" gesagt.

Die öffentliche Reaktion auf ihre Scheidung von Martin habe ihr jedoch sehr zu schaffen gemacht.

"Ich war schon ziemlich zerfleischt von dem, was ein hartes Jahr gewesen war. Offen gesagt, die Intensität der Reaktion ließ mich meinen Kopf tiefer im Sand vergraben, als ich es je in meinem sehr öffentlichen Leben getan hatte", so Paltrow über die Zeit ihrer Trennung und die Berichterstattung über ihre Scheidung.