Gwyneth Paltrow: Kontroverse blutfilternde Behandlung für 50.000 Dollar

Es ist nicht das erste Mal, dass Schauspielerin Gwnyeth Paltrow mit einer ihrer kontroversen Behandlungen im Namen der Gesundheit für Kopfschütteln sorgt - wir erinnern uns noch an die grenzwertige Methode, Nahrung durch Vitamin-Infusionen zu ersetzen. Nun ließ Paltrow ihr Blut filtern, um gegen chronische Müdigkeit anzukämpfen. Kostenpunkt: Fast 50.000 US-Dollar. Gwyneth Paltrow ließ ihr Blut filtern: "Fü hlte mich danach fantastisch" Die Oscar-Preisträgerin enthüllte gegenüber dem britischen High Society-Experten Richard Eden, sich einer intensiven Blutreinigungsbehandlung unterzogen zu haben, die als therapeutischer Plasmaaustausch bekannt ist.

Bei der unkonventionellen Therapie sollen Giftstoffe wie Mikroplastik und Schimmelpilze aus dem Körper entfernt werden. Paltrow habe die Behandlung wegen Konzentrationsproblemen und chronischer Müdigkeit in Anspruch genommen, berichtet Eden in einem Artikel für die Daily Mail. Demnach habe die 53-Jährige, die seit Jahren den Wellnessblog Goop betreibt, fünf Sitzungen in einer Klinik in Chicago absolviert. Insgesamt habe sie knapp 50.000 US-Dollar dafür ausgegeben.