Gwyneth Paltrow: Kontroverse blutfilternde Behandlung für 50.000 Dollar
Es ist nicht das erste Mal, dass Schauspielerin Gwnyeth Paltrow mit einer ihrer kontroversen Behandlungen im Namen der Gesundheit für Kopfschütteln sorgt - wir erinnern uns noch an die grenzwertige Methode, Nahrung durch Vitamin-Infusionen zu ersetzen. Nun ließ Paltrow ihr Blut filtern, um gegen chronische Müdigkeit anzukämpfen. Kostenpunkt: Fast 50.000 US-Dollar.
Gwyneth Paltrow ließ ihr Blut filtern: "Fühlte mich danach fantastisch"
Die Oscar-Preisträgerin enthüllte gegenüber dem britischen High Society-Experten Richard Eden, sich einer intensiven Blutreinigungsbehandlung unterzogen zu haben, die als therapeutischer Plasmaaustausch bekannt ist.
Bei der unkonventionellen Therapie sollen Giftstoffe wie Mikroplastik und Schimmelpilze aus dem Körper entfernt werden. Paltrow habe die Behandlung wegen Konzentrationsproblemen und chronischer Müdigkeit in Anspruch genommen, berichtet Eden in einem Artikel für die Daily Mail.
Demnach habe die 53-Jährige, die seit Jahren den Wellnessblog Goop betreibt, fünf Sitzungen in einer Klinik in Chicago absolviert. Insgesamt habe sie knapp 50.000 US-Dollar dafür ausgegeben.
"Ich hatte mit vielen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, mit diesen schwer zu behandelnden chronischen Beschwerden, mit denen die Medizin normalerweise größere Schwierigkeiten hat: chronische Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten", zitiert Eden die Schauspielerin.
Über die blutfilternde Methode sagte Paltrow: "Ich war total begeistert von der Idee, dass wir Stoffe aus unserem Blut filtern können, die uns krank machen. Ich fühlte mich danach fantastisch. Ich spürte sofort eine Erleichterung, Klarheit und Leichtigkeit."
Behandlung umstritten
Bei der Behandlung werde Blut entnommen, Toxine herausgefiltert und dem Körper anschließend frisches Blut zugeführt. Der britische Gesundheitsdienst National Health Service (NHS) setzt die Methode laut Daily Mail zur Behandlung bestimmter Autoimmun- und neurologischer Erkrankungen ein. Die Anwendung ist in der Medizin jedoch weiterhin umstritten.
Zuletzt war Gwyneth Paltrow in "Marty Supreme" an der Seite von Timothée Chalamet zu sehen.
