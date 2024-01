"Gut überstanden": Fiona Erdmann spricht über OP nach Fehlgeburt

Model und Influencerin Fiona Erdmann hat über einen Eingriff nach einer erneuten Fehlgeburt gesprochen. Sie habe viel Blut verloren und sei darum operiert worden, erzählt sie am Samstag sie in einer zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Story. Sie habe alles gut überstanden, so Erdmann im Krankenbett liegend, auch wenn sie sich "alles anders vorgestellt" hätte. "Solche Sachen kann man nicht planen", sagt Erdmann. Die letzten Wochen seien nicht einfach gewesen.

Erdmann hatte sich vor einigen Tag mit eindringlichen Worten an ihre Follower und Followerinnen gewandt. "Wir haben zum zweiten Mal ein Baby verloren und somit einen weiteren Engel im Himmel. Diese beiden Engel passen auf unsere Erdenkinder auf und bleiben unvergessen", schrieb die 35-Jährige am Montagabend auf Instagram. Mit ihrem Partner Moe, Sohn Leo und Tochter Neyla lebt sie in Dubai. Unter ihrem Herzen befinde sich "ein kleines Baby", aber "das Mäuschen" sei nicht stark genug gewesen.