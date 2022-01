Gut gehütet: 20 private Geheimnisse über Herzogin Kate

12. Kates Eltern verkaufen (sexy) Halloween-Kostüme

Kates Eltern verdienen viel Geld mit dem Versand von Halloween-Kostümen für Kinder. Im Oktober 2017 gab es einen Skandal um ihre Firma "Party Pieces", da die Kostüme von vielen als zu sexy für junge Mädchen wahrgenommen wurden.

13. Lieblingslied

Kates und auch Williams Lieblingslied soll "I like the way you move" von der Gruppe Body Rockers sein.