Guido Maria Kretschmer lebt mit Rechtschreibexperten zusammen

Der deutsche Modedesigner Guido Maria Kretschmer ist nach eigenem Ermessen relativ fit in Rechtschreibung. "Und ich lebe mit einem Rechtschreibexperten, meinem Frank, zusammen, der in mehreren Sprachen so gut ist, dass er sogar in Tageszeitungen Fehler findet", berichtete der 58-JĂ€hrige. Bei "Verstehen Sie Spaß?" am Samstagabend (20.15 Uhr) in ORF 1 geht es um sein Buch "19.521 Schritte: Vom GlĂŒck der unerwarteten Begegnung".