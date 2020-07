Jauch verrät, wieso er keine Lust auf "Wer wird Millionär?" hatte

Das Format schien zunächst im deutschen Fernsehen aber gar nicht so gut zu funktionieren.

"Wir haben vier Sendungen gemacht, die an vier aufeinanderfolgenden Tagen liefen. Am ersten Tag war die Quote mies. Am zweiten Tag war die Quote ganz mies. Am dritten Tag hat sie sich wieder etwas berappelt. Und am vierten Tag war sie ziemlich gut", erinnert sich der Quizshowmaster an die Anfänge der Show, die inzwischen seit 20 Jahren für Einschaltquoten sorgt.