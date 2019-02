Günther Jauch: Abrechnung mit ARD und ZDF

Ab 2011 talkte Günter Jauch dann bei der ARD in seiner gleichnamigen Sendung über Politik und Weltgeschehen. Nach vier Jahren hörte er auf. Obwohl die ARD ihn weiter im Programm gehabt hätte.

"Private und berufliche Gründe" gab der Moderator damals für seinen Ausstieg an. Heute, vier Günther Jahre später, schlägt er andere Töne an.

"Ganz direkt gesagt: Es haben am Ende ganz einfach zu viele da rein geredet", sagte Jauch in dem Interview, über das zuerst Meedia berichtet hatte. "In meinem speziellen Fall war es einfach so: Ich bin, gerade wenn ich journalistisch tätig bin, gerne unabhängig. Mit der Unabhängigkeit war es irgendwann schwierig", erzählte er Maja Weber, ohne konkrete Beispiele anzuführen.

Eigentlich würde er ARD und ZDF dafür schätzen, "dass sie es sich eigentlich leisten können, sehr unabhängig zu sein."