Grund für Fehlen: Diesen Gefallen wollte Meghan Kate bei Krönung nicht tun

"Nichts in Royal Land passiert zufällig", schreibt Royal-Korrespondentin Camilla Tominey in einem Artikel für The Telegraph. Umso mehr würde es wundern, dass der Palast sich mit der Verkündung, dass Prinz Harry ohne seine Ehefrau zur Krönung von König Charles III kommen wird, so viel Zeit gelassen hat. "Der Buckingham Palace freut sich, bestätigen zu können, dass der Herzog von Sussex am 6. Mai am Krönungsgottesdienst in der Westminster Abbey teilnehmen wird", hieß es in dem lang erwarteten Statement. "Die Herzogin von Sussex wird mit Prince in Kalifornien bleiben Archie und Prinzessin Lilibet", fügte man - fast schon wenig überraschend - hinzu.

Meghans Fehlen bei Krönung seit Monaten ein offenes Geheimnis?

Doch während die Welt mit Spannung auf die Verkündung gewartet hat, soll man hinter den Kulissen schon lange gewusst haben, dass Herzogin Meghan nicht an der Krönungszeremonie teilnehmen wird.

Timoney zufolge sollen der Herzog und die Herzogin von Sussex bereits seit Monaten gewusst haben, dass sie diese Entscheidung auf diese Weise angekündigt werden wird. In Montecito sei es zudem ein offenes Geheimnis, dass Harry vorhatte, ohne Meghan teilzunehmen, seit seine Memoiren veröffentlicht wurden - möglicherweise sogar schon früher - behauptet Tominey. Dass Meghan der Presse-Tour ihres Mannes, bei der er sein Buch bewarb, gänzlich fehlte, sei bereits ein Anzeichen dafür gewesen, dass die Herzogin von Sussex bewusst das Rampenlicht meidet und auch auf einen großen Auftritt bei der Krönung verzichten wird.