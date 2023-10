Grund für abgesagte Shows: Pink macht medizinische Probleme öffentlich

Zunächst hat US-Superstar Pink vor einigen Tagen hat zwei Konzerte in den USA absagen müssen. "Medizinische Probleme in der Familie erfordern unsere sofortige Aufmerksamkeit", hieß es in einem Statement der 44-Jährigen auf Instagram. Die Sängerin sollte am Dienstag und Mittwoch in der Stadt Tacoma im US-Bundesstaat Washington auftreten. Weitere Details machte sie zunächst nicht öffentlich.

Pink hat Atemwegsinfektion

Die beiden Shows mussten verschoben werden - an Ausweichterminen werde gearbeitet, hieß es weiter. In einem neueren Posting gibt sie bekannt, dass auch Auftritte in Vancouver nicht stattfinden können. Sie leide an einer Atemwegsinfektion, verrät sie jetzt.