Großmeister des Universums: "Captain Picard" Patrick Stewart wird 80

Sein engster Freund in all den Jahren und Jahrzehnten auf Bühnen und vor Kameras: Sir Ian McKellen (81), als Gandalf in „Der Herr der Ringe“ ebenso wie als „Magneto“ in der „X-Men“-Reihe zur Ikone gereift. Witzig, dass gerade er, den er gern innig auf den Mund küsst, von der Rolle des interstellaren Befehlshabers heftig abriet: „Du bist so ein großartiger Darsteller auf der Bühne, riskiere nicht deinen Ruf und deine Karriere in einer seichten Serie!“ Inzwischen hat McKellen den Irrtum eingestanden. Er fungierte sogar als segensreicher Pfarrer bei der dritten Hochzeit Patrick Stewarts 2013.