Beste Freunde: Ian McKellen und Patrick Stewart busselten am roten Teppich

Der Preis für das vielleicht süßeste Foto der Woche geht an: Die ziemlich besten Freunde Sir Ian McKellen (80) und Sir Patrick Stewart (79). Bei der Premiere von "Star Trek: Picard", in der Stewart nach 18 Jahren wieder in die Rolle des Sternflotten-Admirals Jean-Luc Picard schlüpft, zeigten die beiden Briten einmal mehr, wie nahe sie sich stehen.