Große Trauer: Sat1-Moderator Jan Hahn gestorben

Der beliebte Frühstücksfernsehen-Moderator Jahn Hahn soll jetzt nach kurzer schwerer Krankheit verstorben sein, er hinterlässt drei Kinder.

Sohn Lenius und Tochter Julina aus der Beziehung mit Schauspielerin Alissa Jung (39). Mit seiner aktuellen Lebensgefährtin Constanze hatte er ebenfalls ein Kind, welches 2019 zur Welt kam.

„Vor allem in den Anfangsjahren des ,Frühstücksfernsehens' war Jan ein enger Freund, der mir den Start in Berlin sehr leicht gemacht hat, das habe ich ihm nie vergessen und werde ich ihm nie vergessen. Meine Gedanken sind bei seiner Familie, vor allem bei seiner Frau und seinen Kindern“, so sein langjähriger Sat.1-Kollege Matthias Killing (41) gegenüber der deutschen "Bild".

Von 2007 bis 2011 war Hahn übrigens mit der österreichischen Moderatorin Mirjam Weichselbraun (39) liiert.

„Unsere Herzen sind heute schwer: Wir trauern um Jan Hahn. Er hat uns viele Jahre im SAT.1 Frühstücksfernsehen besondere Momente geschenkt. Unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind bei seiner Familie. Wir werden dich nie vergessen, lieber Jan“, heißt es von Sat1-Seite.

Seit 2017 gehörte er zum Moderatoren-Team von "Guten Morgen Deutschland" auf RTL. Wir alle sind geschockt und tieftraurig über den plötzlichen Tod von Jan. Die RTL-Familie verliert einen ganz besonderen Menschen und lieben Kollegen, der uns allen viele wunderbare Fernsehmomente geschenkt hat. All unsere Gedanken und unser tiefes Mitgefühl sind bei seiner Familie und den Angehörigen. Jan, wir werden Dich nie vergessen!", so Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL NEWS.