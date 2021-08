Groß geworden: Beyoncé holt ihre drei Kinder als Models vor die Kamera

Beyoncé Knowles präsentiert die neue Kollektion ihrer Marke "IVY PARK". Hauptdarsteller in einem kürzlich veröffentlichten Werbeclip sind neben der Sängerin selbst und anderen Kindermodels ihre drei eigenen Kinder: Blue Ivy (9) und die Zwillinge Rumi und Sir - beide vier Jahre alt.

Beyoncé modelt mit ihren Kindern

In einer Szene posiert Beyoncé mit Rumi und Sir in aufeinander abgestimmten königsblauen Trainingsanzügen. In einer anderen Szene hüpfen die Musikerin und ihre älteste Tochter Blue Ivy Hand in Hand, während sie lavendelfarbene Hoodies und Leggings mit Kuh-Print tragen.

In der Glamour-Welt der Musikindustrie aufgewachsen, scheint sich der Nachwuchs der Sängerin und ihres Ehemannes Jay-Z vor der Kamera pudelwohl zu fühlen. Zudem sind die Kinder des Paares mittlerweile ganz schön groß geworden, wie man in dem Video sehen kann.