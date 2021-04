Gottschalk: "DSDS hat sich für mich erledigt"

Der norddeutsche Lehrling Jan-Marten Block hat mit Unterstützung von Showmaster Thomas Gottschalk (70) am Samstag die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen. Der 25-Jährige setzte sich damit im Finale der 18. Staffel gegen seine drei verbliebenen Konkurrenten durch. Zum Triumph verhalf ihm seine tiefe Stimme - und sein neu eingespieltes Sieger-Lied "Never Not Try".

"Bin raus"

"Ich glaube, ich erkenne einen Hit, wenn ich einen höre", sagte Gottschalk, der in der Show den eigentlichen Chef-Juroren Dieter Bohlen (67) vertrat. "Und das ist einer." Und doch: Trotz seiner selbst zugeschriebenen Hit-Kompetenz wird Gottschalk in künftigen Staffeln nicht mehr am Jury-Pult Platz nehmen, wie er der deutschen Bild-Zeitung verriet. "Mein Auftritt bei DSDS hat sich mit dem Finale erledigt. Ich fand die Beiträge aller Teilnehmer sehr beachtlich und bin damit aus der Nummer raus. Ist sowieso mehr Götterdämmerung als Titanen-Kampf."

Was und wer nun nach Bohlen (und Gottschalk) kommt, ist noch ein großes Geheimnis. RTL will "DSDS" nächstes Jahr grundlegend umbauen - was nicht bei allen gut ankam. Die einen mochten ihren "Dieddä", das Popgenie, für seine direkte Art, die anderen warfen ihm Egomanie und Geschmacklosigkeit vor.