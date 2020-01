Golden Globes: J.Lo rauschte frustriert ab und Brad Pitt stieß mit Ex an

Auch Taylor Swift (verlor gegen Elton John & Bernie Taupin) und Eddie Murphy (verlor gegen Taron Egerton) rauschten ab. Sei’s drum. Der wunderbare Egerton, der als Elton John in „ Rocketman“ vom Original kaum zu unterscheiden war, feierte mit seiner Familie, die aus Schottland angereist war, bei der Sause seiner Agentur, wo die Stars den letzten Stopp einlegten. Brad Pitt (gewann als bester Nebendarsteller in „Once Upon a Time in Hollywood“) kam freilich nur kurz vorbei – er trinkt seit Längerem nichts, und dort floss ja der Tequila –, aber doch lang genug, um mit Exfrau Jennifer Aniston anzustoßen.